O que muda na tributação das empresas – a tributação de investidores não residentes

A PL OE 2018 vem estender a incidência de IRC a uma nova realidade. A partir de 2018, passam a estar sujeitos a IRC os ganhos realizados por entidades não residentes em Portugal com a alienação de partes de capital ou de direitos similares (ex: unidades de participação) em sociedades ou outras entidades igualmente não residentes, sempre que, em qualquer momento nos 365 dias anteriores à venda, o valor das partes de capital ou direitos alienados resulte, em mais de 50%, de imóveis situados em Portugal, ainda que tais imóveis sejam detidos através de outras sociedades ou veículos.

São excecionados desta norma os casos em que em que os imóveis estejam afetos a uma atividade agrícola, industrial ou comercial desde que essa atividade não consista na compra e venda de bens imóveis.

Vejamos então a incongruência. Considere-se o exemplo da Entidade A, cujo principal ativo é uma fábrica em Portugal afeta à sua atividade industrial. Analisemos, então, de forma muito breve, as diferentes implicações fiscais decorrentes da alienação das partes de capital ou direitos da Entidade A, consoante esta seja ou não residente em Portugal e consoante o detentor das partes de capital ou direitos seja ou não uma entidade residente em Portugal (“Investidor”). Ou seja, temos quatro cenários possíveis:

Cenário 1 e 2: a Entidade A é residente em Portugal (cenário 1) ou não (cenário 2) e o Investidor é uma sociedade Portuguesa. Em qualquer destes dois cenários, não obstante a mais-valia decorrente da alienação das partes de capital ou direitos da Entidade A ser sujeita a tributação em Portugal, a mesma não irá, posteriormente, concorrer para a determinação do lucro tributável do Investidor se estiverem cumpridos os requisitos previstos no artigo 51.º-C do Código de IRC (regime de “participation exemption”). Para que se verifique tal “isenção” é relevante que o referido imóvel esteja afeto a uma atividade agrícola, industrial ou comercial, desde que essa atividade não consista na compra e venda de bens imóveis. No caso em apreço, tratando-se de uma fábrica, tal requisito estaria cumprido e, como tal, a mais-valia não deveria ser tributada. Este cenário não muda com a PL OE 2018.