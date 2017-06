O que liga o Crossland X aos vinhos Prosecco

Este é o segundo membro da família de crossovers da marca, depois do Mokka X. Na calha está ainda o Grandland X da marca que fecha a família dos três membros.

O que liga este SUV da Opel aos vinhedos próximos de Veneza? Desde logo a altitude, depois a atitude e, por fim, o equilíbrio. É um Mokka revigorado, dirão alguns. O novo Crossland X, cujas primeiras unidades chegam este mês a Portugal, é um misto de novo design e mais e melhor engenharia. É um SUV com uma aparência bem mais compacta, de fácil condução e que sem dificuldade facilmente “galga” os maiores desafios urográficos. Tem uma posição de condução muito elevada, com bancos traseiros reguláveis e uma capacidade de bagageira, que pode chegar aos 1255 litros, o maior do seu segmento. Porquê ainda a ligação ao Prosecco, um vinho com características adocicadas e que o consumidor feminino é um geralmente um adepto? É que este crossover junta o visual moderno de um SUV à funcionalidade interior exigida por condutores femininos. E para quem é apreciador de vinho sabe que o engarrafamento é crítico para a colocação junto do consumidor final e o Crossland X não deixa o exterior por mãos alheias. Basta ver o tejadilho que permite um nível de personalização possível pela linha cromada que o separa da carroçaria. As proteções na carroçaria à frente, na traseira e nos painéis laterais é outra característica que reforça a imagem de força deste carro. A frente com “dupla asa” é um desenho típico da marca. O “roof” em vidro cria um nível de espaço superior ao real. Desenhado “de dentro para fora” o Crossland X reflete o ADN da Opel, sobretudo quando se trata de criar um espaço intuitivo.

Os botões foram cortados ao máximo e só existe o que interessa.