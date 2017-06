O que importa é sentir-se bem

Não há coisa mais surpreendente do que a capacidade de adaptação do ser humano a tudo o que se atravessa no seu caminho. Adapta-se até o choque se transformar em banalidade, quer perante turbulência política, ataques terroristas, alterações climáticas, guerras ou êxodos de refugiados, quer face a fake news e ao crime informático em larga escala.

Mas, mesmo vivendo em tempos de sobressalto, tudo isso é rapidamente posto de lado perante outras prioridades. O marketing insistente não deixa margem para dúvidas, o que importa agora é viver bem e de forma saudável — essa é a mensagem principal a reter por qualquer indivíduo a viver em sociedades ocidentais. Somos intensamente bombardeados e instigados a adotar uma vida livre de fast-food, glúten, açúcar, medicação e restantes males e vícios. A prática de meditação, exercício físico ou inúmeras terapias alternativas, complementares entraram no nosso vocabulário do dia a dia. Basta fazer uma pesquisa recente numa livraria, farmácia ou revistas e jornais para nos sentirmos mal por não estarmos mais empenhados em nos sentirmos bem. Mesmo as redes sociais corroboram esta teoria: o que importa acima de tudo é manter a aparência de uma vida saudável, recheada de boas oportunidades, entusiasmante e socialmente ativa.

Em paralelo, há coisas que nunca mudam, aliás, só têm vindo a piorar. Somos submetidos a uma maior pressão económica e laboral, impelida pela voracidade tecnológica e o trabalho sem horários, puxando até ao limite a nossa capacidade de adaptação, sem nunca questionar a direção tomada. Quantos de nós nos sentimos intimidados ou receosos em dar um passo confrontacional ou agir fora da normalidade? A consequência é um desgaste lento e profundo, que não deixa margem para respirar, tal a tentativa de cumprir e abarcar tudo.