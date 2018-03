O que é a liberdade de expressão? Mick Hume e Ricardo Araújo Pereira respondem no Festival Literário da Madeira

O Festival Literário da Madeira arranca esta terça-feira com uma conversa com Mick Hume e Ricardo Araújo Pereira sob o tema ‘o que é a liberdade de expressão? sem liberdade para ofender, cessa de existir’, de Salman Rushdie.

Mick Hume é jornalista e escritor. Edita a revista ‘Spiked’ e foi colunista do The Times. Já escreveu em publicações como o The Sun e o The Sunday Times.

Quanto a Ricardo Araújo Pereira já foi jornalista no Jornal de Letras. Tem uma carreira consolidada no humor onde foi um dos elementos do grupo ‘Gato Fedorento’.