O que dizem os jornais esta sexta-feira?

Hoje, 9 de junho, o Jornal Económico está nas bancas com: “Ministério Público investiga barragens da EDP e da Iberdrola”; “Porto de Lisboa vale 58 milhões de euros”; “Governo ouve banqueiros sobre malparado”, entre outros.

Na capa do Diário de Notícias: “Trabalho efetivo vale menos 16% desde a saída da troika”. As eleições britânicas também são noticiadas no matutino, com “Vitória amarga de Theresa May e resultado encorajador para Corbyn”.

O Público faz manchete com a notícia de que “Governo propõe a juízes aumento de 155 euros por mês”. Na mesma edição, destaque para a entrevista ao ministro do Trabalho, que “diz não à esquerda nas reformas”.