O que dizem os jornais esta segunda-feira?

Hoje, 5 de junho, na capa do Diário de Notícias: “Quase metade dos maiores bancos europeus é estatal”. O ensino superior também é noticiado no matutino, com “Pedidos de novos cursos caíram para menos de metade”.

O Público faz manchete com a notícia de que “Falhas do fisco aumentam risco de prescrição de dívidas ao Estado”. Na mesma edição, destaque para “Portugal vai ter lei pioneira contra solos contaminados”.

O Jornal de Negócios escreve: “Santa Casa entra mesmo no capital do Montepio”; “Os melhores produtos para a reforma” e também uma entrevista a Fernando Rocha Andrade.