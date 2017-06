O que dizem os jornais esta quinta-feira?

Hoje, 8 de junho, na capa do Diário de Notícias: “Ex-governante abre o livro contra os lobbies na energia”. O terrorismo também é noticiado no matutino, com “Estado Islâmico ataca Irão e alimenta tensão no Golfo Pérsico”.

O Público faz manchete com a notícia de que “Governo propõe a juízes aumento de 155 euros por mês”. Na mesma edição, destaque para a entrevista ao ministro do Trabalho, que “diz não à esquerda nas reformas”.

O Jornal de Negócios escreve: “Santander sobe ao pódio com Popular”; “TVI (quase) Altice” e também “OCDE diz que reformas estão a acelerar economia”.