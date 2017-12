O que dizem os jornais esta quarta-feira?

Hoje, 20 de dezembro, na capa do Público: “António Mexia a caminho de um novo mandato na EDP”. O imposto na capital também é noticiado no matutino com: “Lisboa devolve 58 milhões de euros de taxa declarada inconstitucional”.

O Diário de Notícias faz manchete com a notícia de que: “SEF deu visto a estrangeiro proibido de entrar na Europa”. Na mesma edição, destaque para a fraude: “Um hospital feito por CR7? Nome de Ronaldo foi usado em burla”.

O Jornal de Negócios destaca: “Medina obrigado a devolver taxa com juros”; “Galp Energia deixa EDP para trás na bolsa” e ainda “Revolução nos pagamentos só chega em julho”.