O que dizem os jornais esta quarta-feira?

Hoje, 7 de junho, na capa do Diário de Notícias: “Serviços mínimos salvam exames em dias de greve”. O imobiliário também é noticiado no matutino, com “Venda de casas penhoradas pelo fisco caiu para cerca de metade”.

O Público faz manchete com a entrevista de Álvaro Santos Pereira: “Lobby da energia é dos mais fortes que temos”. Na mesma edição, destaque para “Cultura promete fechar inquérito ao Convento de Cristo em 20 dias”.

O Jornal de Negócios escreve: “Bancos põem Multibanco à venda”; “Quatro empresas disputam a marca Tesla em Portugal” e também “Mexia garante ter estado sempre dentro da lei”.