O que disse António Costa

“É na União e com todos os que o queiram, que desejamos construir o nosso futuro”. É esta a frase que retenho do importante discurso do primeiro-ministro, António Costa, na passada quarta-feira, em Estrasburgo. E é por esta frase que também valorizo a forma como Rui Rio tem feito no PSD a abordagem ao futuro.

Eu explico. Na política há diversas dimensões. A dimensão das táticas, com o seu tempo nos ciclos eleitorais; a das escaramuças e dos episódios, uma espécie de entretenimento com curtas-metragens realizadas todos os dias; e a das grandes opções de fundo, que decorre da visão que os partidos têm para o País. Umas são semi-importantes, as outras mais ou menos folclóricas, e as últimas decisivas. São estas que nos posicionam perante o mundo.

A União Europeia (UE) é uma das nossas escolhas políticas fundamentais. Basta estarmos atentos ao que se passa no cenário da geopolítica internacional para percebermos quanto a UE é incómoda para as outras grandes potências, dos Estados Unidos à China, da Rússia à Índia. A importância da UE, seja a 28 ou a 27, pode ser medida em termos sociais, económicos e é pena que não tenha tradução militar, mesmo que até aí tenha já havido passos importantes. Provavelmente, os mais de 200 mil milhões gastos anualmente em defesa, e que só são ultrapassados pelo investimento dos Estados Unidos (com quem estamos na NATO, outro pilar), poderiam ser empregues segundo um novo racional – ou uma parte poupada e desviada para outros fins. Mesmo assim, já existe, desde há um ano, um Fundo Europeu de Defesa, acelerado pelo Brexit, e uma estrutura coordenadora das missões militares no estrangeiro que não envolvam o uso da força. É um princípio.

Volto às palavras de António Costa. O que disse o primeiro-ministro no Parlamento Europeu, depois destes dez anos de graves dificuldades económicas e financeiras, portanto sociais, tranquiliza um qualquer português europeísta, vote ele no PS, no PSD, no CDS ou no PAN, só para referir os partidos representados na Assembleia da República. Não é que isso seja surpresa. Nunca o PS resvalou das suas profundas convicções europeias. A questão está, como já aqui tive a oportunidade de abordar noutro artigo, na companhia com que o Governo minoritário do PS fez, e está a fazer, com algum êxito, o seu caminho nesta legislatura. O Bloco, o PCP e os seus Verdes não comungam desta visão para Portugal. Antes pelo contrário, com nuances, já nos informaram repetidas vezes de como gostariam de destruir a União e enterrar o Euro.

Por isso, e porque a UE sublinha também uma opção pelo progresso e pela Paz, dentro e fora das fronteiras, o que disse António Costa é importante. Para além disso, Costa foi inteligente na comunicação, em que marcou as diferenças com o governo anterior e soube abrir espaço para continuar a conviver a nível nacional com os seus parceiros de esquerda. Fê-lo quando disse que há vários caminhos para chegar aos objetivos comuns. Sublinho, igualmente, a rápida alusão de Juncker ao período anterior, conduzido por Passos Coelho numa conjuntura diferente, muito mais apertada e sem a margem de manobra que o País felizmente tem hoje. De tudo isso o PSD de Rui Rio se soube distanciar politicamente. Abriu-se um novo período. O País está mais distendido. Tem mais opções. Felizmente, continua firme nas prioridades.