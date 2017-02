O que anda Obama a fazer? A surfar com Richard Branson

Obama e Michelle estão de férias na paradisíaca ilha de Necker, propriedade do magnata Richard Branson. E as mais recentes fotografias mostram o ex-presidente dos Estados Unidos em trajes um pouco diferentes: Barack Obama está a aproveitar o facto de já não estar num dos cargos mais poderosos do mundo para se dedicar aos desportos radicais. Enquanto servia a Casa Branca, Obama teve de deixar o surf, um desporto que praticava há muitos anos e deslocava-se mesmo até ao Havaí para aproveitar as ondas de lá.

Agora, depois de oito anos a servir o país como presidente, está de férias com Michelle nas Ilhas Virgens Britânicas. A ilha é propriedade do dono da Virgin e uma pequena competição nasceu entre eles. Branson queria ver se conseguia aprender a fazer foilboarding (um desporto onde é usado um tipo de prancha de surf com uma extensão por baixo de água) primeiro do que Obama fizesse os primeiros metros numa prancha de kiteboard.

E pelos vistos o antigo presidente dos EUA safou-se bem. Consegui percorrer 100 metros no kiteboard. “Depois de tudo o que ele fez pelo mundo, eu não lhe poderia arrancar a sua merecida vitória”, escreveu Branson no seu site.

Quando Obama ganhou as suas primeiras eleições, o chefe da equipa de segurança disse-lhe: “Não vai poder surfar nos próximos oito anos”. E assim foi. Oito anos sem um único desporto aquático, ou, na verdade, qualquer desporto que fosse considerado radical ou perigoso. Agora que passou a pasta a Donald Trump, Obama voltou ao mar.