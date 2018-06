O que aconteceu ao avião da Malaysia Airlines? Governo português quer esclarecimento cabal

O Governo português emitiu um comunicado em que afirma que “Portugal apoia o trabalho conduzido de forma imparcial e competente pela Equipa Conjunta de Investigação sobre o voo da “Malaysia Airlines” MH17, abatido a 17 de julho de 2014, quando sobrevoava o Leste da Ucrânia, provocando a morte de 298 pessoas”.

Poucos dias depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitir um comunicado em que se insurgia contra o facto de a Síria ter reconhecido os territórios separatistas da Abecásia e da Ossétia do Sul, alinhando com a Rússia na questão da Geórgia, o organismo vem agora tomar uma posição sobre a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 2166, datada de 2014.

No comunicado, o Ministério “apela a todos os Estados e atores na região que cooperem plenamente com as investigações deste grave incidente, nomeadamente à Federação da Rússia, a fim de que os responsáveis por este ato sejam submetidos a julgamento”.