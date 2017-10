O PS e a Operação Marquês

Um ex-primeiro ministro é acusado da prática de crimes graves, incluindo corrupção e branqueamento de capitais. Mas o partido de que foi líder e que o apoiou durante anos não diz nada de relevante sobre o assunto. Espantoso! Isto só pode acontecer num país e num partido que não têm memória nem respeito por si próprios. Antes de prosseguir, uma ressalva: José Sócrates e os outros acusados da Operação Marquês são inocentes até sentença transitada em julgado. E não há, nestas linhas, a pretensão de julgar quem quer que seja. Aos tribunais o que pertence aos tribunais. Mas há pelo menos dois aspetos que nos devem suscitar as maiores interrogações.

Em primeiro lugar, o silêncio incomodado do PS, que continua a fazer de conta que este assunto não lhe diz respeito. Só que estamos a falar de José Sócrates, antigo líder do partido e ex-primeiro ministro, que é acusado pela Justiça de numerosos crimes alegadamente praticados durante o exercício de funções. Em Governos de que fizeram parte o primeiro-ministro António Costa e outros membros do atual Executivo.

Das duas uma, ou Sócrates é inocente e o PS o apoia incondicionalmente até à decisão final da Justiça, como sempre fez enquanto o “menino de ouro” venceu eleições; ou Sócrates é culpado e o PS tem de fazer um mea culpa e assumir responsabilidades.