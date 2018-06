O problema da natalidade

O ‘timing’ escolhido por Rui Rio para apresentar o projeto do PSD sobre os incentivos de fomento aos nascimentos (”Uma política para a infância”) talvez não tenha sido o melhor. António Costa tinha acabado de falar da crise de natalidade durante o último congresso do PS. E estas casualidades, sendo óptimas para gerar episódios de intriga partidária, têm muitas vezes como consequência envenenarem discussões importantes, como esta sem dúvida é: vital para o País e para a própria União Europeia (UE), a tal “avó cansada” de que falou o Papa Francisco, em 2014, no Parlamento Europeu.

Os números não mentem.

Durante o ano de 2016, nasceram 5,1 milhões de bebés na UE, apenas mais 11 mil do que no ano anterior. As taxas de natalidade (nascimentos por 1000 habitantes) mais elevadas nesse ano, o último de que há números, foram apresentadas na Irlanda (13,5%), Suécia e Reino Unido (11,8%), enquanto as mais baixas foram registadas nos países do Sul: Itália (7,8%), Portugal (8,4%), Grécia (8,6%) e Espanha (8,7%), não por acaso os países mais afetados pela crise.