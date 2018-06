O Presidente da República dá lição de história a Donald Trump

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu-se esta quarta-feira, dia 27 de junho, com Donald Trump, na Casa Branca.

Num vídeo publicado pelo “The Washington Post”, Marcelo Rebelo de Sousa deu uma lição de história sobre as relações diplomáticas entre os dois países, na qual abordou aspectos curiosos sobre esta relação que começou há sensivelmente 242 anos.

“Portugal foi o primeiro país neutro a reconhecer [a independência dos] Estados Unidos da América (EUA)”, numa altura em que o maior aliado luso era a Inglaterra. “Revelou coragem”, rematou o Presidente. Mais curioso ainda, Marcelo revelou ainda que os pais fundadores dos EUA, aquando da celebração da conquista da independência, “beberam vinho da madeira”.

As relações diplomáticas entre Portugal e os EUA extravasam, segundo o Presidente, a aliança política, militar e económica porque constituem “é uma relação em longa parceria, é algo muito humano” e que encontra representação nos cerca de 1.5 milhões de luso-americanos que “amam os dois países”.

Aproveitando um eventual encontro Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de dedicar umas palavras a Cristiano Ronaldo, “o melhor jogador do mundo”, que está a participar no campeonato do mundo de futebol na Rússia.

“O meu filho sabe tudo sobre o Cristiano”, disse Trump, antes de desafiar o desafio a Marcelo: “se ele concorresse para a Presidência da República, o Presidente perderia”. O Presidente Marcelo, sem perder o humor, retorquiu: “Portugal não é como os Estados Unidos”.