O preço da violência: impacto global é de 12,6% do PIB mundial

A violência teve um impacto económico global de 14,3 biliões de dólares em 2016, equivalente a 12,6% do PIB mundial ou 1,95 dólares por pessoa, segundo o Global Peace Index 2017 do Institute for Economics&Peace.

Os gastos militares representam a maior fatia dos custos (5,62 biliões de dólares), seguido pelos gastos com a segurança interna cujos custos globais ascendem aos 4,92 biliões de dólares. Já as perdas com crimes representa 2,57 biliões de dólares e as perdas com conflitos armados, 1,04 biliões de dólares.

O custo económico médio da violência foi equivalente a 37% do PIB nos dez países menos pacíficos face a apenas 3% nos dez países mais pacíficos.