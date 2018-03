O ‘particular’ Portugal-Espanha

A semana das seleções mostrou uma Espanha de novo com inúmeras soluções, como no período dourado de Aragonés e Del Bosque, de 2008 a 2012 – o dos dois títulos europeus e um mundial. Lopetegui tem Isco, Asensio, Koke, Thiago Alcantara, Iniesta, uma riqueza ímpar no centro do campo. É um luxo surpreendente aplicar 6-1 à Argentina. Mesmo com Messi ausente, não é para todos. E os espanhóis, que no Mundial estarão no mesmo grupo de Portugal, não contaram com David Silva e Busquets, dispõem de Saúl e Parejo no banco, dispensam Mata e quase nem se lembram já de Cazorla, prematuramente afastado da alta competição pelas graves e sucessivas lesões.

É exatamente o contrário de Portugal, equipa na qual Fernando Santos tem três meses de incógnitas pela frente. E essas, ao contrário do que acontece com Espanha, estão quase todas no meio-campo.

Quando faltam, ao mesmo tempo, William e Danilo, a seleção perde a bússola. Comparando com o Europeu de França, a equipa ainda não tem em Moutinho, mas sobretudo em Adrien e João Mário, os mesmos jogadores influentes dessa competição inesquecível. Estão fora de forma. Precisam de jogar mais nas suas equipas. Chegarão três meses?