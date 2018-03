“O novo quadro comunitário é grande oportunidade para a Madeira convergir com Continente e União Europeia”

O deputado do PS na Assembleia da República, Carlos Pereira, reuniu-se esta terça-feira com a Administração do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF) numa reunião onde referiu que o novo quadro de fundos comunitários é uma oportunidade para a Região Autónoma da Madeira convergir, com o Continente, e com a União Europeia, em termos de crescimento económico e também na redução das desigualdades sociais.

Carlos Pereira diz que um dos grandes desafios da Região passa por corrigir a diferença existente para o Continente, e para a União Europeia, em termos de riqueza. Para o socialista uma das soluções para atenuar essas diferenças pelos fundos comunitários.

“É preciso garantir soluções que permitam a correcção dessas desigualdades e a convergência com a Europa e com o resto do país”, afirmou Carlos Pereira.