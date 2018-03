O nepotismo e a destruição de valor

1. Os ciclos económicos têm coisas estranhas, nomeadamente a capacidade de atraírem investidores de determinadas geografias que depois se tornam incómodos. Nos últimos meses, e depois da ascensão de João Lourenço à gestão do Governo angolano, quase tudo o que o antecedeu foi colocado em causa. Desde logo a liderança dos anteriores governos, a chefia do partido do governo e a capacidade dos filhos de altos dirigentes conseguirem levar a bom porto a criação de uma burguesia local que deveria estar em ascensão. Isto é o mínimo que se espera destes regimes de forte nepotismo.

A criação de uma classe política instruída, formada nas melhores escolas superiores europeias ou norte-americanas, e a capacidade de prosseguir com os negócios com origem duvidosa que os pais haviam iniciado, foi um desiderato dos últimos 40 anos de quem esteve à frente dos destinos de Angola. E falamos deste país porque a “princesa” tão apaparicada em Luanda e em Lisboa passou rapidamente – como se diz na gíria –de bestial a besta, com insinuações graves do Governo angolano e que são terreno fértil para colocar a máquina judicial a triturar como pode. Isabel dos Santos deu duas entrevistas, sendo que não foi questionada – ou se foi não respondeu – como começou no mundo dos negócios. Não foi com uma grande certeza a vender ovos que se tornou acionista das maiores empresas portuguesas em diversos setores estratégicos, mas todos reconhecem inteligência, para além de possuir uma carga genética que lhe foi transmitida e que ultrapassou em muito aquilo que a educação que recebeu em Londres ou a fluência em línguas lhe poderiam ter dado.

Tomou a iniciativa de se ligar aos Amorins e aos Belmiros e isso foi meio caminho para chegar ao destino. Mas como chegou até aqui? Como foi possível dominar em poucos anos – no seu país – a banca, os diamantes, os cimentos, o petróleo e as telecomunicações? Continuamos a acreditar em nepotismo e este só gera um resultado: a destruição de valor.