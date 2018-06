Paula Rios, MDS Portugal: “O mundo está globalizado e os riscos também”

Em resposta aos novos riscos que estão atualmente a emergir, a MDS e a Brokerslink desde sempre têm procurado estar na vanguarda da inovação em risco e seguros. “O nosso extenso network permite-nos um acesso praticamente ilimitado ao ‘state of the art’ no nosso setor, sempre numa perspetiva de servir os nossos clientes mas também de partilhar o conhecimento a que temos acesso”, afirma Paula Rios, administradora da MDS Portugal.

Questionada sobre os grandes riscos que poderão afetar a humanidade e a economia mundial, a responsável destaca, desde logo, as alterações climáticas e as catástrofes naturais, o terrorismo e os conflitos sociais, assim como os “crashes” de mercado e o ciberrisco.

E neste contexto, acredita que os seguradores estão preparados tecnicamente para responder às necessidades emergentes dos grandes e pequenos clientes. Em seu entender, o setor tem demonstrado “uma grande resiliência e capacidade de adaptação e inovação. Quer através de uma maior proximidade e rapidez de resposta no caso dos pequenos clientes (por exemplo através de ferramentas digitais) quer através de produtos totalmente adaptados às necessidades dos grandes clientes e com a complexidade exigida pelos riscos que estes enfrentam”. Certa de que “o mundo está globalizado e os riscos também”, acrescenta ainda que, “hoje, mesmo os riscos que achávamos que estavam ‘longe’ estão aqui mesmo. Basta ver os fenómenos climáticos extremos, que antes eram exclusivos de certas zonas do planeta e agora também ocorrem em locais insuspeitos”. Poré, Paula Rios considera que, atualmente, há uma maior consciência de tudo o que se passa, devido à informação que nos chega instantaneamente.