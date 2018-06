O mundial da Rússia e o preço dos combustíveis

Se há temas que têm sido muito discutidos ultimamente em Portugal são o futebol e os preços altos dos combustíveis. E, na verdade, este mês de junho é um mês marcante para estas duas temáticas. Mas, sem serem as discussões populares, o que mais têm em comum? O que é que pode colocar fãs de futebol e traders lado a lado?

Começou, no dia 14 de junho, o mundial de futebol em terras russas e logo com um jogo de abertura bastante peculiar, não fosse este disputado por dois dos principais players do mercado do “ouro negro”, a Rússia, país anfitrião, e o maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a Arábia Saudita. Apesar de ser uma partida com pouca expressão para os amantes de futebol, com certeza que não passou despercebida aos investidores da matéria-prima. Ora, de modo a estar presente neste jogo de abertura, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman deslocou-se a Moscovo, onde esteve junto do presidente russo Vladimir Putin. Este encontro pode ter sido fulcral para o desfecho da reunião da OPEP na última sexta-feira, dia 22 de junho, que ocorreu em Viena como de costume.

Nesta reunião semestral esteve em causa o acordo estabelecido no final de 2016 e que tem estado em vigor desde o início do ano passado. Este acordo foi alcançado com o objetivo de reduzir a produção de petróleo, visto que existia um excesso na oferta da matéria-prima e que estaria a afundar os preços. Porém, com o petróleo a ser transacionado em máximos de 2014, existia a possibilidade de se decidir por um aumento na produção. Este aumento já tinha sido discutido no final do mês passado entre os dois países que deram pontapé de saída do campeonato do mundo, que até admitiram a saída gradual do acordo.