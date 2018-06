O misterioso par de meias

O mais recente mistério da Casa Branca tem que ver com um par de meias que tem aparecido na sala de imprensa. Ninguém sabe de quem são, quem para lá as levou, ou o que andam por lá a fazer. E não têm nada que ver com o simpático Socks, o gato dos Clinton, que muitas vezes foi lá fotografado, mas que – pobre bicho – se terá finado em 2009.

Tudo começou no dia 17 de maio, quando Saagar Enjeti, o correspondente do Daily Caller na Casa Branca deu com um saco de plástico transparente contendo um misterioso par de meias usado e de “unknown degree of dampness”, que é como quem diz, não propriamente limpas. Intrigado com a situação, tweetou nesse dia uma imagem das meias. Passado o episódio, qual não foi a sua surpresa quando, de volta à Casa Branca cinco dias depois, encontrou o mesmo saco, ou seja, as mesmas meias, embora noutro local da mesma sala – coisa que ele tweetou de novo. Finalmente, no dia 24, isto é, uma semana depois da primeira vez, Enjeti voltou a ver as meias, desta vez com uma aparência “crusty” em vez de “wet”. Está, portanto, instalado o mistério.

No Twitter os seguidores são mais que muitos. Desde quem pergunta porque ainda não foram postas no lixo até quem confesse que não consegue esperar para saber o que vai acontecer a seguir. Há quem considere esta história a “melhor narrativa dos últimos tempos” e quem exija que se vá ao “fundo da coisa”, porque o povo americano tem o direito a saber (o quê exatamente, não sei). Mas não há dúvida que estamos perante um novo facto de grande importância nas redes sociais, estranhamente um sobre o qual o POTUS ele próprio não se pronunciou (ainda!).