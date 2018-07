“O mercado de M&A em Portugal mudou com as privatizações”

As privatizações de empresas portuguesas, entre 2012 e 2015, mudaram o tipo de fusões e aquisições (M&A) feitas no país, acreditam Ana Sofia Batista (AB) e José Maria Corrêa de Sampaio (JS), sócios da Abreu Advogados desde 2007 e co-coordenadores dos departamentos de Societário e de Financeiro. Em entrevista, os advogados anteviram que Imobiliário e o Retalho estarão em destaque ao longo do ano. O impacto desses setores é notório no facto de a área bruta locável das transações em que estiveram envolvidos ter sido de 91.500 metros quadrados em 2017 e só este ano já totalizar 133.000 m2. Além disso, no primeiro trimestre deste ano, o crescimento da faturação global da firma foi de 11% e só na atividade transacional e de Imobiliário subiu 26%, quando comparado com o período homólogo de 2017.

Afinal, o que é mais importante: o número das transações ou o valor das mesmas?

JS – É difícil dizer se há uma mais importante que outra. O valor da transação nem sempre é aquilo que determina se a transação é mais complicada ou mais complexa ou se tem mais valor acrescentado. Significa responsabilidade.