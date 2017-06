“O melhor do mundo ajudou-nos a dar o maior salto de sempre”. CR7 é capa do FIFA 18

A ‘Electronic Arts Inc.’ anunciou hoje que Cristiano Ronaldo, é a capa do EA Sports FIFA 18, que será lançado a nível mundial no dia 29 de setembro de 2017 para PlayStation4, Xbox One, PC, PlayStation3, Xbox 360 e Nintendo Switch.

As imagens de Cristiano Ronaldo foram gravadas recentemente num estúdio móvel da EA, em Madrid, durante um treino. Detalhes como aceleração, cadência de corrida, skills e técnicas de remates, foram capturados de forma a ser o mais fiel possível ao protagonista, oferecendo veracidade e personalidade a FIFA 18. A forma de ação de Ronaldo proporciona ainda elementos importantíssimos de gameplay como fluidez, capacidade de resposta e ataque do jogador.

“O melhor jogador do mundo ajudou-nos a premir o gatilho para que déssemos o maior salto de sempre”, disse Aaron McHardy, Senior Producer de EA Sports FIFA. “Estamos verdadeiramente entusiasmados por podermos colaborar com o Cristiano – ao trabalhar com ele aprendemos imenso acerca do seu estilo único de jogo e o que faz dele tão especial. A sua paixão, energia e o facto de ser alguém tão acarinhado pelo público, faz dele o embaixador perfeito para FIFA 18”.

“É um verdadeiro prazer ser a capa de FIFA 18”, disse Cristiano Ronaldo. “É um sentimento imenso e estou grato por ter sido o escolhido”.

Ronaldo foi eleito pela FIFA o Melhor Jogador do Ano de 2016, e foi recentemente galardoado enquanto primeiro jogador na história do futebol mundial a atingir a marca dos 100 golos nas competições europeias. Ele é o jogador com o maior número de jogos por Portugal, com 138 participações na seleção nacional, bem como o melhor marcador da história nacional. Foi também galardoado pelas ambicionadas Bola de Ouro e a Bota de Ouro, entre muitos outros incontáveis reconhecimentos.

Para quem fizer a pré-reserva de Ronaldo Edition de FIFA 18 para PlayStation 4, Xbox One ou PC, vão receber acesso antecipado por três dias, conteúdo adicional no valor de até 60 dólares (cerca de 53 euros), incluindo 20 Packs de Ouro Premium Jumbo (1 por semana por 20 semanas consecutivas), oito kits de edição especial da FIFA Ultimate Team desenhados por artistas que fazem parte da soundtrack de FIFA 18, bem como o empréstimo do jogador Cristiano Ronaldo para cinco partidas FUT.

Os fãs de FIFA 18 podem ainda aceder ao jogo completo antes do dia do seu lançamento, para os que tenham a Ronaldo Edition e ICON Edition conseguindo acesso antecipado por três dias, tendo início na terça-feira, a 26 de setembro, enquanto os membros da EA Access e Origin Access poderão desfrutar de 10 horas de jogo, começando na quinta-feira, dia 21 de setembro, como membros EA Access and Origin Access Play First Trial.