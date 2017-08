O maravilhoso parque automóvel português

A recuperação da economia em curso tem inspirado várias discussões e levantado muitas dúvidas (inclusive aqui no Radar Económico). Um dos ângulos de análise preferidos de vários observadores é a evolução da parte ‘financeira’ da economia: o comportamento de variáveis como o crédito bancário, a emissão de dívida, os sobes-e-desces das posições patrimoniais, etc., etc.

Esta preocupação faz sentido, porque muitas destas variáveis podem fornecer indicações avançadas sobre a sustentabilidade de alguns comportamentos que estão a suportar o crescimento. Mas, no geral, tem havido demasiada precipitação, e é claro que algumas das análises são movidas mais por um desejo latente de ‘desmascarar os números oficiais’ do que por rigor analítico.

O caso do crédito ao consumo é um exemplo paradigmático. Desde que a economia começou a levantar-se do lodaçal em que estava, em 2014, que tem havido notícias sobre o crescimento a dois dígitos do crédito ao consumo, as compras ‘recorde’ de veículos particulares, etc. Grande parte destas grandes variações, porém, podem ser facilmente explicadas pelo baixo ponto de partida. Depois de terem atingido níveis baixíssimos durante os anos de crise, é normal – e na verdade inevitável – que as compras de bens duradouros voltem a ganhar terreno. Chama-se o efeito base, e é uma das ilusões de óptica mais comuns em análise económica (ver aqui, aqui e aqui, por exemplo).