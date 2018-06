O mágico da Geringonça

Há poucos dias, ficámos a conhecer através do estudo do European Social Survey (ESS) que os Portugueses são dos menos satisfeitos com o estado da economia nacional. Ocupamos o 5º lugar a contar do fim, na lista dos 23 países analisados. Os resultados corroboram a realidade dos números: taxa de desemprego elevada nos 7,8%, com um crescimento económico no primeiro trimestre de 2018 dos mais baixos da Europa, menor que a média da zona euro, menor que a média da Europa e, em abril, segundo o indicador compósito avançado da OCDE, o crescimento da economia nacional travou ainda mais ao cair abaixo dos 100 pontos, indiciando um abrandamento económico mais acentuado.

Contudo e apesar do sentimento negativo reportado com o desempenho na economia, o certo é que o mesmo estudo revelou que Portugal é dos países mais satisfeitos com o governo. O mesmo governo que não soube aproveitar a boa fase de crescimento económico da economia mundial e, em particular, dos nossos principais parceiros, limitando-se a nada fazer para transformar a economia nacional para os novos desafios que estão à porta, já o referi e reforço aqui o aviso, as novas tecnologias, automação, digitalização, inteligência artificial vão provocar uma hecatombe social nos países que não se prepararem.

É o mesmo governo que continua viciado nas cativações, por vezes de forma criminosa, como na saúde,onde constantemente saem notícias de serviços em ruptura por falta de orçamento, sector onde o ministro das finanças afiançou não “haver um único cêntimo de cativações”, mentira que foi desmentida pouco depois no relatório de actividades da DGS de 2017 que referiu “cativações afectaram combate a doenças”.