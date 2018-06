O ‘lobo fascista’ e a imigração

Rui Tavares, no “Público”, assinala que “o regresso do fascismo já se deu”. Em defesa da sua tese, aponta três exemplos: a separação das crianças dos pais na fronteira do México com os EUA (decisão felizmente já emendada), a expulsão dos ciganos estrangeiros em Itália e o discurso anti-imigração do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.

Começo por dizer que Rui Tavares é uma pessoa que intelectualmente respeito. Neste caso, assinalo a minha discordância no espaço público apenas porque o tema é sério e os exemplos existem. A conclusão, a meu ver, é que está mal tirada, fruto de um misto de convicção ideológica e alarmismo sentimental.

Convém reconhecer que os países, tal como os conhecemos, não são meras fronteiras desenhada num mapa. Nunca foram. Têm pessoas lá dentro. Estas pessoas relacionam-se entre si e estabelecem afetos determinados por uma matriz social, cultural e religiosa. É nesse equilíbrio que se habituaram a viver. E é contra as rupturas nesse equilíbrio, que mexem no seu espaço de conforto e em alguns casos na sua segurança, que estão a reagir em alguns pontos do mundo.