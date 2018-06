O Jornal Económico ganha prémio de jornalismo Universidade Nova/Santander Totta

O Jornal Económico foi distinguido no Prémio de Jornalismo Económico Universidade Nova de Lisboa/Banco Santander Totta, nesta 12.ª edição de um dos prémios de jornalismo mais prestigiados do país.

O jornalista António Sarmento venceu na categoria “Sustentabilidade e Inovação Empresarial” com o trabalho “A Inteligência Artificial já está a mudar as nossas vidas”, onde aborda o impacto sobre as empresas, a sustentabilidade do Estado Social e a transformação industrial.

O Grande Prémio foi para a jornalista Cesaltina Pinto, da revista Visão, com o trabalho “A Herança Indivisível de Belmiro”. Já na categoria “Mercados Financeiros”, o vencedor foi o jornalista Jorge Nascimento Rodrigues com o trabalho “Viagem por dez anos da Grande Recessão” — O artigo foi publicado na revista Exame.