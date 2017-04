O jogo da cabra cega e a taxa de desemprego

A história começa com um artigo publicado há uns meses no portal de investigação Vox, mas convém dar um passo atrás e fazer uma pequena introdução. Segundo a teoria económica moderna, cada economia tem uma determinada taxa natural de desemprego: um nível de desemprego abaixo do qual não consegue operar sem gerar pressões insustentáveis na inflação. E é responsabilidade de todos os policymakers – banqueiros centrais, Governos, FMI’s e por aí fora – garantir que o desemprego efectivo nunca se desvia muito dessa quimera teórica.

A forma habitual de tentar encaminhar a taxa de desemprego efectiva para as vizinhanças da Taxa Natural é através das subidas e descidas das taxas de juro directoras. Quando a economia ‘aquece’ em demasia, o Banco Central aumenta o preço do dinheiro, arrefecendo a economia e travando pressões inflacionistas que possam estar a ganhar corpo. Se a economia estiver débil, o Banco Central pode ‘pôr o pé no acelerador’ e estimular a actividade económica para impedir a subida do desemprego acima do nível ideal. Quando o Banco Central está sem munições – por exemplo, porque a taxa de juro já atingiu o 0% – compete aos Governos assumir as rédeas da tarefa.

A Taxa Natural de Desemprego depende, em teoria, de factores ‘estruturais’ de cada país. Coisas como o grau de liberdade das leis laborais, a percentagem de trabalhadores sindicalizados, a flexibilidade do mercado de trabalho, etc. São estes factores que ‘fixam a fasquia’ para as nossas expectativas em relação àquilo que a política de estabilização macroeconómica pode atingir. Por exemplo, acredita-se que os EUA, com um dos mercados mais flexíveis do mundo, têm uma Taxa Natural na casa dos 5% da população. Os países europeus, menos flexíveis, têm menos margem de manobra.