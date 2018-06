O grito de alma

A política portuguesa teima em não ganhar interesse. Corrijo. A política portuguesa tem interesse para os que sempre lá estiveram e é por isso que temos um episódio que é relevante pela pessoa que o protagoniza, Pedro Santana Lopes, mas também porque revela o estado caricato em que a política nacional se encontra. E quando numas eleições em que os políticos e dirigentes municipais são eleitos por menos de metade da população há quem teime em não tirar ilações. PSL anunciou que se afastava deste PSD – que teima em chamar de PPD/PSD para gáudio de uns e irritação de outros – mas não sabemos o que isso significa.

Para um político que “anda por aí” aquela é uma afirmação que nada diz, mas que quer dizer muito quando olhamos para o atual PSD liderado por Rui Rio. A liderança que hoje existe no PSD tem coisas diabólicas e nem é preciso lembrar o tema mediático dos combustíveis. Lembremos um menos conhecido, que é o caso da eutanásia, em que o líder incitou à votação a favor da mesma, e que mais não era do que uma proposta fraturante do Bloco, e o grupo parlamentar do PSD impediu que a eutanásia passasse.

Há uma dessintonia entre o líder e a base sociológica de apoio, e o eleitor do PSD revê-se em quem? A vida não está fácil dentro do PSD com líder de um lado e os parlamentares do outro e que sabem que não serão escolhidos para a próxima legislatura e que, por isso, só têm um objetivo em mente: derrubar o atual líder antes das próximas legislativas.

Mas, curiosamente, esta tensão latente e permanente no PSD faz parte do seu ADN. O PSD nasceu geneticamente com um programa do centro-esquerda e vota a Constituição de 1976, quando tem eleitores do centro-direita. Sá Carneiro, o eterno líder, recordemos, registou as suas crises e uma das mais mediáticas foi “a crise dos Inadiáveis”, que deu lugar a um movimento que se integrou no PS.

E o que é que esta história tem a ver com as recentes declarações de PSL, um líder “fora da caixa”, e que insiste na clarificação, tal como o disse recentemente quando disputou o partido e perdeu para Rio? O que está em causa é a ideologia e a diferença. Nos meios políticos, aquilo de que se fala é que Rui Rio quer um bloco central com o PS, com o argumento de que se não ajudar o partido de António Costa este só tem a alternativa da extrema-esquerda. Mas a verdade é que o PSD vai viabilizar um governo do PS quando este não o fez quando Passos Coelho ganhou as eleições.

O pior de todos estes cenários, porém, é o possível desaparecimento ideológico do PSD, que vai ficando diluído na ideologia do centrão de um PS que está no Governo e a ganhar pontos numa economia que continua forte e onde recolhe o apoio da maioria da população. PSL não deverá lançar nenhum partido ou movimento, mas sabe que quem não for diferente morre na praia. Valeu o “grito de alma”.