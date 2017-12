O Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos desencadeará investimentos de 256,1 mil milhões

Na sequência da reunião deste mês do Conselho de Administração do Banco Europeu de Investimento (BEI), o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (EFSI) deverá agora desencadear investimentos de 256,1 mil milhões de euros após a aprovação de novos projetos.

Em comunicado, a Comissão Europeia revela que as ofertas aprovadas no âmbito do EFSI ascendem a 51,1 mil milhões de euros de financiamento e estão localizadas nos 28 Estados-Membros.

Cerca de 539.600 pequenas e médias empresas (PME) irão beneficiar de um melhor acesso ao financiamento.