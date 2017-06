“O Estado português encontra-se num nível de organização arcaico”

O presidente da Câmara Municipal de Cascais e coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, considera que a organização do Estado português se encontra “a um nível arcaico”, porque não responde “às necessidades atuais”. Na sua opinião, só o poder autárquico tem contribuído para algum progresso e estabilidade, porque consegue relançar “algo fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade: a confiança, por via de sermos mais escrutináveis”.

Jornal Económico Digital Este conteúdo é de acesso exclusivo para assinantes. Para ter acesso escolha uma das seguintes assinaturas, ou faça log in aqui.