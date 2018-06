O estado do Relatório do Ambiente

O Relatório de Estado do Ambiente (REA), lançado no dia mundial do ambiente, 5 de junho, foi escassamente coberto pelos media, que se limitaram a reportar breves estatísticas de três áreas: os resíduos, em que ficamos a saber que cada português produziu em 2017 1,32kg de lixo por dia, e que as taxas de reciclagem são baixas; os processos de avaliação de impacto ambiental, cujo número baixou; e por fim o clima, em que a grande seca do ano passado fez com que não houvesse água nas barragens para produzir eletricidade e, consequentemente, poluímos mais.

Apesar do REA ser um documento de diagnóstico, e por isso sem soluções, é, ainda assim, muito relevante, pois constitui atualmente a principal forma do público português perceber a evolução anual do estado do ambiente no país. Por alguma razão mediática, muito provavelmente relacionada com o facto de haver poucos assuntos que tocam o dia a dia da maior parte dos cidadãos, as notícias reduziram o REA aos pontos listados acima.

Gostaria de desenvolver um pouco mais as áreas da energia, transportes, e biodiversidade, sobre as quais pouco ou nada foi referido, mas terá que ficar para análises futuras pois existe uma falha de estrutura para a qual me parece mais relevante alertar.