O essencial do debate quinzenal em perguntas e respostas

A primeira hora do debate quinzenal incidiu sobre o tema das negociações com a Comissão Europeia para o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, cuja última proposta aponta para cortes na Política de Coesão e na Política Agrícola Comum. Fernando Negrão, líder da bancada parlamentar do PSD, questionou insistentemente o primeiro-ministro sobre esse processo. Num dos momentos mais tensos, Negrão sublinhou que “Espanha, França e Itália aumentaram as verbas e Portugal viu as suas decrescerem em 7%”, perguntando: “Acha que a sua estratégia foi correta?” Ao que Costa retorquiu: “Todos os países amigos da coesão têm cortes incomparavelmente superiores aos de Portugal“.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, insurgiu-se contra o “enjaulamento literal de crianças” na fronteira EUA-México e pediu ao primeiro-ministro António Costa que “mande chamar o embaixador dos EUA para lhe dar conta do repúdio de Portugal“. Por seu lado, Costa optou por não responder (sim ou não) ao repto de Martins, limitando-se a constatar que “a separação de menores choca qualquer um” e que se trata de um procedimento “absolutamente inadmissível e nada o pode justificar, seja nos EUA, seja em qualquer outra fronteira”.

Martins também questionou Costa sobre o encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos, criticando um processo de reestruturação que “está a ser feito nas costas das populações, dos autarcas e do Parlamento”. Quanto a essa matéria, Costa foi peremptório ao garantir que o Governo “não intervém, nem intervirá“. E perante a insistência de Martins, reiterou a mesma posição: “Respeitamos a autonomia da gestão das empresas do Estado, limitando a nossa intervenção à intervenção estratégica”.

A coordenadora do Bloco de Esquerda mudou depois de alvo e pediu ao Governo que “suspenda os despejos” de famílias por incapacidade de pagamento das rendas das casas. Na resposta, Costa aproveitou para criticar a “lei das rendas” de Assunção Cristas, atual líder do CDS-PP, mas não respondeu (sim ou não) ao pedido de Martins, defendendo antes uma “renegociação dos valores em dívida“.

Cristas instou Costa a fazer um comentário sobre o último relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, apresentado ontem, o qual identifica várias debilidades e carências no Serviço Nacional de Saúde. “Os problemas estruturais não se resolvem em dois anos, por isso são estruturais e não conjecturais”, respondeu o primeiro-ministro. A líder do CDS-PP focou-se depois nas políticas de habitação, apresentando um caso concreto de um imóvel da Segurança Social com renda superior a mil euros e perguntando: “É isto a renda acessível e a habitação para todos?”

A partir deste ponto o debate azedou. “De habitação é melhor nem falarmos“, avisou desde logo Costa. Seguiu-se uma série de acusações mútuas, remontando ao tempo em que Cristas era ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, enquanto Costa era presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Costa acusou Cristas de ter gerado “uma calamidade social” com a nova lei das rendas, tendo a ex-ministra refutado essa acusação, sublinhando que “não existiu calamidade social porque protegemos o que tínhamos de proteger“.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, criticou a “teimosia” do Governo relativamente ao diferendo com os professores, mais especificamente “a teimosia do Governo em não concretizar a lei do Orçamento do Estado para 2018 e os compromissos assumidos”. Nesse sentido, o líder dos comunistas perguntou: “Por quanto tempo e com que consequências vai manter esta teimosia?”

Na resposta, o primeiro-ministro reiterou a posição assumida no debate quinzenal anterior. “O que nós assinámos foi uma declaração de compromisso. É inequívoco que foi acordado procurar soluções para mitigar os efeitos do congelamento e negociar o tempo de serviço e o tempo em que deve ser feito. A esta proposta não recebemos nenhuma contra-proposta”. De resto, quanto à reposição de direitos e rendimentos, Costa defendeu que “é preciso nunca dar um passo maior do que a perna“.