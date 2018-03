“O esmagamento das margens e a redução acentuada do preço do medicamento levou a repensar a política comercial”

A Farmadeira – Farmacêuticos da Madeira, Lda. atua no setor do comércio por grosso de produtos farmacêuticos e tem como objeto social a atividade de representação, comercialização, distribuição farmacêutica de medicamentos de uso humano e veterinário, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos. O projeto foi criado em novembro de 1962 para colmatar as dificuldades que as farmácias da Região Autónoma da Madeira tinham no abastecimento dos produtos para o seu normal funcionamento.

O diretor executivo da empresa, Manuel Costa, diz que entre as preocupações da empresa está “o aperfeiçoar das condições de serviço” perante os clientes e “a melhoria das condições de trabalho”.

“No futuro pretendemos implementar melhores canais de comunicação para facilitar o processo de compras dos clientes”, explica.