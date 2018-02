O dinheiro até pode desaparecer, mas as fintech vieram para ficar

Quanto à celeridade da inevitável caminhada, enquanto as opiniões se vão dividindo entre o desaparecimento total, em termos físicos, do dinheiro, entram em jogo as fintech que, através de soluções inovadoras, aceleram e facilitam processos e, por isso, vão tendo um crescente apoio e feedback positivo quanto ao seu papel no futuro. E, em particular, na evolução do sistema financeiro português. Com os ventos da mudança a soprar em todas as frentes, o Jornal Económico convidou um grupo diversificado de players do universo financeiro a refletir sobre o futuro do dinheiro. Com um foco específico – o impacto que o surgimento das moedas digitais está a ter globalmente -, mas sem descurar a realidade portuguesa e a forma como por cá estamos a lidar com os novos cenários trazidos, por exemplo, pelas criptomoedas, as quais já são tidas como um “importante motor” da digitalização do setor”.

Mas importa dizer que as criptomoedas são apenas uma parte da nova dimensão digital e tecnológica do sistema financeiro. A tecnologia por trás das criptomoedas, o blockchain, tem potencialidades alargadas para o setor, dada a sua utilização nas dimensões de utilities, segurança e protocolo, além das divisas.

Quanto ao papel das fintech no futuro do dinheiro, e a sua expectável progressão em Portugal, a reflexão dos players ouvidos espelha um denominador comum: a colaboração. Se num primeiro instante as startups financeiras foram entendidas como concorrentes, hoje assiste-se a uma aceitação, gradual é certo, mas que já se traduz em projetos concretos e com resultados palpáveis tanto para entidades que aplicam as novas soluções, como para o consumidor final.