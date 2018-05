O dilema da denúncia

Os canais de denúncia são uma das peças mais fundamentais para a sociedade, pois podem revelar as más condutas e irregularidades, seja ao nível de uma empresa, seja ao nível nacional/internacional. Por estes dias, a Europa discute medidas de proteção aos denunciantes e cada vez são mais os casos revelados desta forma, muitos deles envolvendo grandes instituições, o que relembra a mítica luta de David contra Golias.

Por cá, a adoção de canais de denúncia de irregularidades, quer referentes a códigos de conduta, quer à legislação, são já uma boa prática. No setor financeiro, esses canais são uma sólida realidade tanto nas instituições como nas autoridades setoriais. Já noutros setores esta prática é mais recente e foi introduzida como medida de cumprimento legal na Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo. As funções de compliance não devem restringir-se aos canais de denúncia oficiais e, sim, criar outras formas e outros canais, alguns mais informais, que possam aportar outra informação e, inclusive, outros detalhes.

No entanto, quando o que está em causa é denunciar a empresa onde se trabalha, por vezes coloca-se um dilema, o qual não existe apenas do ponto de vista das possíveis retaliações pessoais, como o despedimento ou outras represálias, mas surge, muitas vezes, pelo facto de se poder estar a julgar incorretamente uma situação afetando o futuro de muitos outros. Onde traçar a linha da queixa, entendida como envolvendo descontentamento pessoal, e a da denúncia, encarada como uma forma objetiva? Numa formação a que assisti surgiam questões como “outros que denunciem”, “vou ter problemas por me intrometer?”, e “será que vale a pena?” ou “estou a ver isto mal”, entre outras.