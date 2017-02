O diabo à espreita

Não fosse o aumento das taxas de juro da dívida portuguesa, a embrulhada da TSU, o inacreditável número de precários na administração pública, a necessidade de encontrar uma solução para o Novo Banco, a queda substancial do investimento público, a dependência da DBRS e a dificuldade em travar as intenções crescentemente socializantes e populistas da CDU e do Bloco de Esquerda, poderia dizer-se que o Governo se encontra numa maré de sucessos, com as boas notícias a superarem, em muito, as nuvens negras que pairam no horizonte.

Com um dos défices orçamentais mais baixos dos últimos anos, o crescimento económico finalmente a parecer abandonar a letargia que o vinha caracterizando, o desemprego em queda, uma acalmia social que se não via há muito tempo, uma clara sintonia entre o Executivo e o Presidente da República, nada parece travar a caminhada do Partido Socialista, que aparece cada vez mais destacado nas sondagens, com a maioria absoluta mesmo ao virar da esquina.

O sol parece, finalmente, ter chegado a este país à beira mar plantado, levando para longe as nuvens que teimavam em entristecer o povo português, fazendo-o mergulhar num clima depressivo que em nada beneficia quem tenta, afanosamente, pôr a cabeça de fora.