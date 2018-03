“O CDS pode contar com o PSD?”, questiona deputado centrista

O deputado e dirigente centrista Filipe Anacoreta defendeu hoje que o CDS só deve contar com o PSD se os sociais-democratas clarificarem que estão empenhados na construção de um caminho alternativo ao PS.

“Quando nos perguntam se o PSD pode contar connosco, acho que a questão tem de ser colocada é se o CDS pode contar com o PSD. Se o PSD não tem claro qual é o seu posicionamento face ao PS, nós temos e nós queremos um caminho alternativo ao PS”, defendeu Filipe Anacoreta à Lusa.

Filipe Anacoreta, crítico da liderança de Paulo Portas, que apoia Assunção Cristas, irá ao Congresso centrista do próximo fim-de-semana defender que não é aceitável que o PSD coloque o PS no mesmo plano do CDS.