O caso de Armando Vara

Junto-me hoje ao numeroso grupo de cidadãos descontentes com o funcionamento da Justiça. E não o faço para chorar o calvário percorrido por José Sócrates, Ricardo Salgado, Oliveira e Costa, Duarte Lima ou outros ‘inocentes’ perseguidos por ‘perversos’ procuradores. Felizmente, vejo que não faltam carpideiras disponíveis nem oportunos livros escritos por quem sabe – todos procurando dar o seu contributo para que a investigação em Portugal possa ser devolvida à paz dos cemitérios e os tribunais deixem de se intrometer na serena circulação do dinheiro.

O motivo do meu alegado descontentamento é outro. Advém de constatar a lentidão da Justiça, mas não naquela fase em que arguidos e réus normalmente gritam com ela, no que estão no seu direito. Tem a ver com a fase em que os condenados com posses se remetem a um oportuno silêncio e aproveitam todas as oportunidades para continuar sem pagar a respetiva dívida à sociedade, podendo mesmo, em certas ocasiões, receber o prémio da prescrição.

Proponho uma breve reflexão sobre um processo que dura há mais de oito anos, o Face Oculta, e o percurso emblemático de um dos muitos réus condenados em consequência – Armando Vara.