O Brâmane e o Pistoleiro

Há um provérbio antigo que nos diz que quem mal anda, mal acaba. Outro ainda, diz-nos que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Por fim, pode-se enganar um determinado número de pessoas por determinado tempo, mas não se pode enganar toda a gente o tempo todo. Não é preciso perder muito tempo de pesquisa nos tomos mais eruditos de uma qualquer biblioteca, os ditados mais simples prevêem com sagacidade certeira o fatal destino da rusticidade habilidosa.

Costa começa, ao fim de mais de um ano, a ser descoberto pelos mais distraídos. O caso da TSU, revelador das fragilidades intrínsecas e inultrapassáveis da geringonça, foi apenas o momento em que tudo ficou mais claro. Depois do miserável número ensaiado, com inusitado respaldo de algum baronato sedento do PSD, de tentar condicionar Passos Coelho, Costa recuou e averbou a mais pesada derrota política do seu mandato.

Na sombra desta derrota pesada há um somatório impressionante de derrotas dos Portugueses. Os atrasos alarmantes nos pagamentos na Saúde comprometem o bem estar dos utentes e a qualidade do serviço prestado; escondem-no, mas existe. Com profunda desumanidade, os pacientes do IPO de Lisboa enfrentaram a vaga de frio sem meios, nem o mínimo exigível de bem-estar; negaram-no, mas mentiram. Aparentemente, anunciaram a descida do IVA nas próteses médicas, esquecendo-se de dizer que isto implicará uma inevitável subida dos preços; omitem e enganam. A ADSE, que regularizava os pagamentos em prazos máximo de 1 mês, excede os 100% de atraso; disfarçam e não pagam. Há escolas a fechar por falta de verba para obras da estrita responsabilidade do Governo, como a emblemática Alexandre Herculano; tentam passar por entre os pingos da chuva que cai lá dentro. Abrem-se Tribunais por capricho político, não há actividade judicial com relevo mínimo; os cidadãos pagarão a factura pelo que não pediram. Os estagiários da Inspecção Tributária estão pendurados num estágio que deveria ter acabado há mais de um ano porque o Governo pensava que os esconderia ali ad eternum. Os reformados foram maltratados como nunca se viu; não é a sua dignidade que importa ao Governo, é o seu silêncio.