O admirável mundo do Blockchain

Uma vez mais fomos brindados com um non-stop de energia elétrica renovável em Portugal, que durou quase três dias seguidos – de 9 a 12 de Março de 2018. É nestas alturas que fico contente por conseguir dizer que estou a usar eletricidade renovável, já que, na maior parte do tempo, é impossível saber de onde vêm os eletrões que nos entram em casa via rede nacional de eletricidade.

Esta realidade é algo sobre-interpretada pelos comercializadores de Certificados Verdes que se disponibilizam a atestar que determinado KWh de origem renovável pertence a uma pessoa, a um custo ligeiramente superior ao da eletricidade “normal” (no caso da EDP “Eletricidade Verde” Particulares, os preços são iguais aos valores de eletricidade ‘não-verde’, mas não têm o desconto atual de 2%).

Claro que de forma nenhuma a compra do certificado vai fazer com que haja um KWh produzido numa torre eólica para quem o certificou. Em boa verdade, as duas únicas coisas que o pagamento pelo certificado faz são, por um lado, publicitar as intenções ecológicas do comprador, e, por outro, compensar o custo global da eletricidade, o que em última instância vai beneficiar quem não quer pagar por renováveis.