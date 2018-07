Nuvem de guerra traz verão cinzento para a bolsa de Lisboa

As ofertas da China Three Gorges (CTG) para adquirir as empresas do Grupo EDP e o disparo dos títulos do setor papeleiro permitiram à bolsa de Lisboa manter-se acima da linha de água nos primeiros seis meses do ano, um período no qual a maioria dos índices acionistas globais derraparam para terreno negativo.

Segundo três dos quatro analistas e traders consultados pelo Jornal Económico, o índice poderá até repetir a outperformance face aos pares no terceiro trimestre, mas vários fatores externos – como a incerteza criada pelo escalar da guerra comercial – poderão atirar a bolsa nacional para o vermelho. Na estimativa dos quatro participantes, o PSI_20 deverá recuar 0,74% até setembro para 5.478 pontos.

