Nuno Amado diz que este modelo de governo “vai funcionar bem”

Nuno Amado disse à saída da Assembleia Geral que o elegeu como Presidente do Conselho de Administração do BCP, e a Miguel Maya como Presidente da Comissão Executiva, que este novo modelo de Governo do banco não representa um retrocesso face aos modelos de governance internacionais.

Recorde-se que foi hoje aprovada uma alteração estatutária que põe o presidente da Comissão Executiva a ser eleito diretamente em Assembleia Geral, o que é uma alteração ao modelo monista previsto no Código das Sociedades Comerciais, onde a Comissão Executiva emana do Conselho de Administração esse sim eleito pelos acionistas em Assembleia.

“Este modelo vai funcionar bem. As pessoas conhecem-se há bastantes anos, trabalham juntas há muitos anos, todos em conjunto fizemos um esforço muito significativo para colocar o BCP onde está. Vai funcionar com transparência e equilíbrio na defesa dos interesses do banco”.