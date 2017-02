Nunca ‘voou’ tanto dinheiro para fora da China como em 2016

As saídas líquidas de capitais voltaram a marcar novo recorde na China em 2016, de acordo com dados do Instituto Internacional de Finanças. O ano passado, saíram do país 725 mil milhões de dólares do país, uma situação que poderá piorar se as empresas norte-americanas começarem a repatriar os seus benefícios por pressões políticas, assegurou este organismo financeiro.

Esta associação de entidades financeiras de todo o mundo calcula que as saídas líquidas de capitais foram superiores em 50 mil milhões de dólares às de 2015. Em 2014, saíram 160 mil milhões, uma cifra que se multiplicou quase por quatro em dois anos.

Segundo o IGF, este movimento acontece porque as empresas e famílias chinesas têm expectativas baixas sobre a yuan, pelo que decidem tirar o dinheiro para fora das fronteiras do “gigante asiático”.