“Nunca pensei fazê-lo, mas não afasto a possibilidade”. Luís Figo admite eventual candidatura à presidência do Sporting

O antigo futebolista Luís Figo, apesar de nunca ter tentado, não exclui a possibilidade de se candidatar à presidência do Sporting Clube de Portugal, contou esta sexta-feira à margem da apresentação da nova campanha do canal por cabo Cartoon Network, “Somos CN”, criada em parceria com a Fundação Luís Figo (FLF).

“Nunca pensei fazê-lo, mas não afasto a possibilidade, sabendo que para dar um passo desta importância teria de sentir que tinha capacidade e conhecimento para tal”, disse Luís Figo.

Em declarações aos jornalistas, o antigo jogador do Sporting CP, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão, lamentou toda a crise que está em volta do clube de Alvalade, sobretudo, pelo que está acontecer depois do ataque de 50 encapuçados a jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete, em maio. E disse ser necessário uma tomada de medidas não só para que a violência criada seja castigada, mas também para que episódio idêntico não se repita.

“A direção [do Sporting CP] tem de tomar medidas que impeçam vandalismo semelhante”, sublinhou.

“É do conhecimento internacional o que se passou. A história e o prestígio do Sporting não condizem com o que aconteceu. A bem do desporto e imagem do clube, tem de se averiguar este processo e punir. Estes acontecimentos devem ser varridos do desporto”, argumentou.

No Museu Nacional do Desporto, Luís Figo marcou presença no evento que promovia uma parceria entre a FLF e o canal por cabo que se dedica a programação infantil. Com a campanha “Somos CN”, o Cartoon Network quer promover “os bons hábitos na vida e no desporto” junto dos mais novos.

Portugal, o Mundial e Cristiano Ronaldo

Ainda no evento da Cartoon Network e da FLF, o homem que também já foi candidato à presidência da FIFA falou sobre a presença de Portugal no Mundial da Rússia. “O importante é começar com um resultado positivo”, disse, aludindo ao primeiro jogo de Portugal na prova – que se realiza já no dia 15 de junho contra a seleção espanhola.

E lembrou: “Não serve ser campeão da Europa e não ter um bom desempenho. Não serve muito catalogar de favorito. Quem já foi campeão do mundo é que tem de assumir esse estatuto”.

Na quinta-feira, Luís Figo já tinha falado sobre as hipóteses de Portugal vencer o Campeonato do Mundo, na Rússia, numa entrevista à Fundação Laureaus: “Creio que o Brasil é favorito, e a Espanha, são as equipas com mais qualidade. A Espanha tem uma das melhores equipas, mas talvez não consiga marcar muitos golos. Tem bons avançados, mas perde oportunidades de golo. Gostaria de ter uma final entre Brasil e Espanha, Portugal e Espanha ou Portugal e Brasil”.

O jogador formado no Sporting referiu que Portugal, que se sagrou campeão europeu em 2016, tem “uma equipa consistente”, não sofre muitos golos e conta com um conjunto de jogadores que aliam a juventude e a experiência, destacando Cristiano Ronaldo.

Figo considerou que Cristiano Ronaldo não precisa de ter uma boa prestação no Mundial para ser recordado como um grande jogador, porque o ‘capitão’ da seleção portuguesa “já está a fazer história no futebol”.

“Creio que tudo o que conseguiu é muito difícil de conseguir. Será recordado por tudo isso” disse Figo, segundo o qual esta época Ronaldo foi melhor do que Messi, mas que o Mundial pode ser decisivo para a escolha do melhor do Mundo.

O antigo internacional português também comentou a saída de Zinédine Zidane do comando técnico do Real Madrid, mostrando-se “surpreendido”, mas compreensivo com a decisão.

“É uma decisão pessoal. Achou que era a decisão correta para ele e para o clube e tomou-a. Não sei os motivos, não falei com ele”, disse.

Figo considerou ainda que o sucessor de Zidane tem de ser alguém que “saiba gerir muito bem o balneário” e “alguém muito tranquilo e sensível”.

[com Lusa]