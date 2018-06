Número de veículos seguros aumentou 3,6% em 2017

Os dados foram esta quarta-feira divulgados, em comunicado, pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que publicou a informação estatística referente ao Parque Automóvel Seguro em Portugal em 2017.

Em 2017 o número de veículos seguros aumentou 3,6% em relação ao ano anterior, em que existiam 7,13 milhões de veículos segurados.

A categoria mais representativa foi a dos automóveis ligeiros, que eram 82,7% do conjunto do parque automóvel seguro, onde se verificou um aumento de 2,8%.

Os distritos do litoral continuaram a registar a maior concentração de veículos seguros, com os distritos de Lisboa e Porto a liderar com 20,1% e 14,7%, do total, respetivamente.

Em termos de antiguidade do parque seguro, verificou-se um maior envelhecimento, com os veículos com mais de 5 anos a representarem 84,6% do total, dos quais 21,3% têm idades compreendidas entre 5 e 10 anos e 63,3% têm mais de 10 anos.