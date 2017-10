Número de vacinas administradas aumenta na Madeira

O número de vacinas administradas na Madeira sofreu um aumento, em 2016, de 0,5% face ao ano anterior.

De acordo com os dados do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASaúde) existiram 98.314 vacinas, de 39 tipos, sendo que 58.557 foram inseridas no Plano Regional de Vacinação (PRV) durante o ano de 2016.

O IASaúde refere que a taxa de cobertura vacinal na Madeira, no primeiro ano de vida, variou entre os 35,6% e os 99,4%. No segundo ano de vida o valor situou-se entre os 98,4% e os 99,1%, aos 7 anos ficou compreendida entre os 97,3% e os 97,7%. Já aos 14 anos estabeleceu-se entre os 86,3% e os 98,7%.