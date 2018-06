Número de passageiros no Aeroporto da Madeira aumenta apesar da quebra nas dormidas hoteleiras

O número de passageiros no Aeroporto da Madeira registou um aumento de 2,4%, no primeiro trimestre, face ao período homólogo, diz o Instituto Nacional de Estatística (INE). Apesar desta subida destaca-se também a quebra de 9,3% nas aeronaves aterradas na infraestrutura aeroportuária.

No primeiro trimestre passaram pelo Aeroporto da Madeira 681 mil passageiros. O Aeroporto de Ponta Delgada sofreu também um aumento no número de passageiros, para os 319 mil, o que indica um crescimento de 5%.

Apesar do aumento no número de passageiros as aeronaves que aterraram no Aeroporto da Madeira teve um declínio de 9,3%. No primeiro trimestre foram 2.988 aeronaves que chegaram à Madeira face às 3.222 do período homólogo.