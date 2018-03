Número de estabelecimentos dos CTT subiu para 2.368 em setembro de 2017

O número de estabelecimentos postais em funcionamento e geridos pelos Correios de Portugal – CTT em setembro do ano passado era de 2.368, ligeiramente mais do que em 2016, informou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Segundo o relatório publicado no ‘site’ da Anacom, referente ao terceiro trimestre de 2017, “estavam em funcionamento 2.368 estabelecimentos postais, dos quais 608 estações de correio fixas, três estações móveis e 1.757 postos de correio”.

No final do terceiro trimestre de 2016, este número era de 2.339. Segundo o regulador de telecomunicações, “o número total de estabelecimentos postais [em setembro de 2017] apresenta um ligeiro crescimento face ao final de 2014, estando em linha com os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços fixados por decisão da Anacom”.